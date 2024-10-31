На Южный Урал надвигаются снегопад и метели

Южноуральских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в ближайшие 2 дня на территории региона ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы.