Профессор Ялчын рассказал о перспективах энергетического хаба в Турции

Идея, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным, о перераспределении газа с «Северных потоков» в район Черного моря и создания газового хаба на территории Турции, может частично удовлетворить потребности Европы в обеспечении голубым топливом.
Идея, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным, о перераспределении газа с «Северных потоков» в район Черного моря и создания газового хаба на территории Турции, может частично удовлетворить потребности Европы в обеспечении голубым топливом.
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