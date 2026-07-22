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Царьград

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Сергей Собянин анонсировал обновление 750 школ Москвы к 2033 году

Сергей Собянин анонсировал обновление 750 школ Москвы к 2033 году

В Москве до конца 2033 года обновят 750 школ в рамках программы "Моя школа". Сергей Собянин подчеркнул, что 55 зданий реконструированы в 2024-2025 годах, ещё 100 школ обновят в этом году.

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