Осторожно, осень! 10 сезонных изменений, влияющих на наше здоровье

Осень — это сезон, несущий изменения не только в погоде, но и в нашем организме. Переход от лета к зиме — момент, который влияет на человека по-разному, очень часто не в нашу пользу.
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