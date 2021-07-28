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Российские пловцы завоевали «серебро» Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем

Российские пловцы завоевали «серебро» Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем

Утром в среду, 28 июля, стало известно, что мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем в рамках Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

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