Российские пловцы завоевали «серебро» Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем

Утром в среду, 28 июля, стало известно, что мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем в рамках Олимпийских игр, которые проходят в Токио.
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