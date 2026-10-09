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Больше врачей и меньше бумаг: как изменится медицина в РФ в 2027–2029 годах

Больше врачей и меньше бумаг: как изменится медицина в РФ в 2027–2029 годах

Расходы бюджета на здравоохранение в России повышаются: лекарства будут доступнее, число врачей растет, а нагрузка на них сокращается.

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