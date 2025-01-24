Следствие просит продлить арест заместителю командующего Ленинградским округом

Речь про Валерия Муминджанова Представители Следственного комитета попросили 235-й гарнизонный военный суд продлить срок содержания под стражей заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову.
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