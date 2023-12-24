Наращивание биогелем: техника выполнения, пошаговая инструкция наращивания, необходимые материалы и инструменты, палитра цветов и идеи маникюра с фото

Каждая девушка хочет, чтобы ее руки выглядели красиво и ухоженно. Длинные ногти являются очень хорошим дополнением к красивым рукам, а если же вы офисный работник, то они всегда на виду, и маникюр должен этому соответствовать.
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