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test mazurok

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🔭 От любопытства к открытиям: Как Малая академия наук Крыма растит новое поколение исследователей Детская общественная организация «Малая академия наук школьников Крыма «Искатель» сотрудничает с ведущими научными и образовательными учреждениями полуострова, рассказала исполнительный директор организации Марина Кичижиева.

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