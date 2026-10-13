🔭 От любопытства к открытиям: Как Малая академия наук Крыма растит новое поколение исследователей Детская общественная организация «Малая академия наук школьников Крыма «Искатель» сотрудничает с ведущими научными и образовательными учреждениями полуострова, рассказала исполнительный директор организации Марина Кичижиева.
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