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Театр абсурда

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"Паспорт верни!": суды начали лишать мигрантов гражданства РФ за совершение преступлений

"Паспорт верни!": суды начали лишать мигрантов гражданства РФ за совершение преступлений

Два дня назад объявили, что первый "новый русский" из числа мигрантов лишен приобретенного гражданства РФ за то, что совершил преступление против нацбезопасности России.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Одна чернонебая ворона, сидя на лавочке, недалеко от Кремля в окружении своих вы-с-ров, рассуждает - &quot;Москва мне нравится даже больше, чем Лондон...&quot; Еще бы сидит сука, с детками, а Россия ЗА ЭТО ЕЙ ПЛАТИТ ПЕНСИЮ... СОВСЕМ уху ели...
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10 час.
Evgenija Palette
Начали ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА?... Да - ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ... Не верьте...
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10 час.
Наталия
Показательные лишение гражданства и высылка нескольких человек, это также эффективно, как тушение пожара с помощью пульверизатора.
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9 час.

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