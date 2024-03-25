"Паспорт верни!": суды начали лишать мигрантов гражданства РФ за совершение преступлений

Evgenija Palette

Одна чернонебая ворона, сидя на лавочке, недалеко от Кремля в окружении своих вы-с-ров, рассуждает - "Москва мне нравится даже больше, чем Лондон..." Еще бы сидит сука, с детками, а Россия ЗА ЭТО ЕЙ ПЛАТИТ ПЕНСИЮ... СОВСЕМ уху ели...