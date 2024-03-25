Два дня назад объявили, что первый "новый русский" из числа мигрантов лишен приобретенного гражданства РФ за то, что совершил преступление против нацбезопасности России.
"Паспорт верни!": суды начали лишать мигрантов гражданства РФ за совершение преступлений
Комментарии
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Evgenija Palette
Одна чернонебая ворона, сидя на лавочке, недалеко от Кремля в окружении своих вы-с-ров, рассуждает - "Москва мне нравится даже больше, чем Лондон..." Еще бы сидит сука, с детками, а Россия ЗА ЭТО ЕЙ ПЛАТИТ ПЕНСИЮ... СОВСЕМ уху ели...
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10 час.
Evgenija Palette
Начали ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА?... Да - ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ... Не верьте...
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10 час.
Наталия
Показательные лишение гражданства и высылка нескольких человек, это также эффективно, как тушение пожара с помощью пульверизатора.
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9 час.
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