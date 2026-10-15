Московская МБА обыграла «Бетсити Парму» в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ со счётом 93:91. Лучшим игроком встречи признан разыгрывающий пермского клуба Джеремайя Мартин, набравший 16 очков и сделавший восемь результативных передач.
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