Лолита поблагодарила поклонников, которые поддержали ее после скандальной вечеринки

Российская эстрадная певица, актриса, телеведущая Лолита Милявская опубликовала в своем Телеграм-канале видеообращение к поклонникам после обрушившихся на нее неприятностей из-за участия в "голой" вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой .
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