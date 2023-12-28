Лолита поблагодарила поклонников, которые поддержали ее после скандальной вечеринки

Российская эстрадная певица, актриса, телеведущая Лолита Милявская опубликовала в своем Телеграм-канале видеообращение к поклонникам после обрушившихся на нее неприятностей из-за участия в "голой" вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой .