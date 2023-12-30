«Ставки выходят за пределы страны» Байден заявил об угрозе странам НАТО из-за конфликта на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине угрожает страна НАТО и безопасности Европы. Он отметил, что ставки выходят за пределы страны, Россия «угрожает некоторым союзникам», это повышает риски вовлечения США в конфликт.
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