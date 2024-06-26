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Кэмерон: Британия просит Францию воздержаться от эскалации на Украине

Кэмерон: Британия просит Францию воздержаться от эскалации на Украине

REUTERS/Leon Neal/Pool via REUTERS Великобритания в частном порядке пытается донести до Франции необходимость не допускать эскалации украинского конфликта на фоне заявлений Парижа о возможном вводе войск.

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