Кэмерон: Британия просит Францию воздержаться от эскалации на Украине

REUTERS/Leon Neal/Pool via REUTERS Великобритания в частном порядке пытается донести до Франции необходимость не допускать эскалации украинского конфликта на фоне заявлений Парижа о возможном вводе войск.
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