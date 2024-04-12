ФСБ показала видео из квартиры боевика, планировавшего теракт в одной из синагог Москвы. Там обнаружили готовое к применению СВУ.
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ФСБ показала видео из квартиры боевика, планировавшего теракт в одной из синагог Москвы. Там обнаружили готовое к применению СВУ.
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