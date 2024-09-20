В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР разработал законопроект, который предполагает введение 13-й пенсии для пенсионеров, которую он планирует представить в Госдуму до конца 2024 года, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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