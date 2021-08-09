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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

Большой Детский фестиваль стартовал в Севастополе

Большой Детский фестиваль стартовал в Севастополе

В Севастополе 4 августа стартовал масштабный праздник для детей и юношества - «ЭХО Большого Детского фестиваля», создателем и художественным руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков.

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