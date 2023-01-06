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Автор учебных программ в США обвинила евреев в обладании системной властью

Автор учебных программ в США обвинила евреев в обладании системной властью

Белые евреи извлекают выгоду из системы угнетения, которая лишает «цветных» жителей США избирательных прав, заявила бывший руководитель программы этнографии государственных школ Сиэтла Трейси Кастро-Гилл, сообщил 4 января сайт The Post Millenial.

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