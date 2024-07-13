Пуля прошла в сантиметрах от головы Трампа

М Мария Какой Трамп выдающийся боец! Просто удивительно. Всё поставил на кон, включая своё состояние, жизнь. Уникум. Видимо, действительно патриот своей страны. Вот уж кто достоин стать Президентом пиндосов. Это покушение ему в помощь!

Лидия Фролова так и я про скафандр... долбаная охрана...глупая..а где бронещит прикрыть сверху,..он же стреляется с высоты... ручонками своими прикрыли... что пуле ручонки-то... и при покушении на Фицо тоже самое ..ленивая,.глупая охрана...заболокировали Фицо...подперли его ...чтобы не уклонился от пуль...такое впечатление ... что энти охранники все продажные...