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Политика как она есть

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Пуля прошла в сантиметрах от головы Трампа

Пуля прошла в сантиметрах от головы Трампа

Во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании прозвучали выстрелы. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции его речи.

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Комментарии
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М
Мария
Какой Трамп выдающийся боец! Просто удивительно. Всё поставил на кон, включая своё состояние, жизнь. Уникум. Видимо, действительно патриот своей страны. Вот уж кто достоин стать Президентом пиндосов. Это покушение ему в помощь!
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9 час.
Лидия Фролова
так и я про скафандр... долбаная охрана...глупая..а где бронещит прикрыть сверху,..он же стреляется с высоты... ручонками своими прикрыли... что пуле ручонки-то... и при покушении на Фицо тоже самое ..ленивая,.глупая охрана...заболокировали Фицо...подперли его ...чтобы не уклонился от пуль...такое впечатление  ... что энти охранники все продажные...
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7 час.
Лидия Фролова
так может он остановит бешеного Джо и всю его банду...конечно он не за Россию,он за США...здравый смысл и логику отменили на Западе  и в США..!
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7 час.

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