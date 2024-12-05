К масштабной застройке готовятся на барнаульском Потоке

В микрорайоне планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов, детского сада, школы и других объектов инфраструктуры Фото: администрация Барнаула С жителями микрорайона "Поток" по улицам 1-я Западная, 8а, Горно-Алтайская, 10, 12, провели собрание городские власти.
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