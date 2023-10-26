"Наташа" в Театре Наций: пособие по выживанию в Москве для приезжих провинциалов

Ох, уж эти коренные москвичи, живущие на Тверской! Получили они свои огромные квартиры от служивших в органах дедов, привыкли к персональным водителям, но к простой жизни с их МФЦ, налоговой и полицией в большинстве своем оказались совершенно не приспособлены.
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