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"Наташа" в Театре Наций: пособие по выживанию в Москве для приезжих провинциалов

"Наташа" в Театре Наций: пособие по выживанию в Москве для приезжих провинциалов

Ох, уж эти коренные москвичи, живущие на Тверской! Получили они свои огромные квартиры от служивших в органах дедов, привыкли к персональным водителям, но к простой жизни с их МФЦ, налоговой и полицией в большинстве своем оказались совершенно не приспособлены.

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