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HP Enterprise в 4-м финквартале 2024 г. увеличила свою чистую прибыль в 2 раза и получила рекордную выручку

HP Enterprise в 4-м финквартале 2024 г. увеличила свою чистую прибыль в 2 раза и получила рекордную выручку

Поставщик IT-продукции американская компания Hewlett Packard Enterprise (HP) через свой пресс-релиз сообщает, что за 4-й квартал (он завершился в США 31 октября) 2024 финансового года в США их чистая прибыль выросла более чем в 2 раза, до $1,34 млрд и это новый рекорд этой компании.

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