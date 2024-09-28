В Крыму больше всего нарушений Роспотребнадзор обнаружил в готовой кулинарии О результатах проверок в текущем году рассказала главный специалист — эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Сусанна Аблялимова.
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