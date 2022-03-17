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"Литература о Дальнем Востоке нужна, на нее есть спрос"

"Литература о Дальнем Востоке нужна, на нее есть спрос"

Прием заявок на получение Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева (12+) в трех номинациях — "Длинная проза", "Короткая проза", "Проза для детей" — продолжается на сайте Премии.

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