Депутат Водолацкий назвал ничтожными угрозы Украины взорвать Крымский мост

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. /ТАСС/. Заявления властей Украины о терактах в России 9 мая, в том числе подрыве Крымского моста, ничтожны и говорят о террористическом характере украинской власти и Владимира Зеленского.
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