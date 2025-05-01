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Депутат Водолацкий назвал ничтожными угрозы Украины взорвать Крымский мост

Депутат Водолацкий назвал ничтожными угрозы Украины взорвать Крымский мост

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. /ТАСС/. Заявления властей Украины о терактах в России 9 мая, в том числе подрыве Крымского моста, ничтожны и говорят о террористическом характере украинской власти и Владимира Зеленского.

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