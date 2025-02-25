У берегов Австралии возобновили поиски пропавшего в 2014 году самолёта Malaysia Airlines

Поиск проводит американская компания Ocean Infinity.В Индийском океане у западного побережья Австралии начались новые поиски пропавшего более десяти лет назад самолёта Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.