Американцы доставили в польский Жешув габаритный груз для ВСУ

На днях по маршруту Колорадо-Спрингс-Портсмут-Жешув с использованием тяжёлого транспортного самолёта Antonov An-124-100M-100 был доставлен очередной габаритный груз для ВСУ.
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