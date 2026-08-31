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Американцы доставили в польский Жешув габаритный груз для ВСУ

Американцы доставили в польский Жешув габаритный груз для ВСУ

На днях по маршруту Колорадо-Спрингс-Портсмут-Жешув с использованием тяжёлого транспортного самолёта Antonov An-124-100M-100 был доставлен очередной габаритный груз для ВСУ.

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