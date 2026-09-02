В Орске будут судить мужчину за хищение средств с банковского счёта

В Октябрьском районе Орска готовится судебный процесс по делу о дистанционном хищении денег: прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 21‑летнего мужчины, который, находясь в Москве, воспользовался персональными данными жителя Орска и оформил на его имя кредит.