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Аргументы недели

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«Жизнь одна» как стратегия выживания: почему россияне всё чаще стали выбирать удовольствие сегодня, а не «стабильное» завтра

«Жизнь одна» как стратегия выживания: почему россияне всё чаще стали выбирать удовольствие сегодня, а не «стабильное» завтра

Недавние данные исследований показывают поразительную цифру: 90% россиян тратят больше денег, чем могут себе позволить, оправдывая это философским принципом «жизнь одна».

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