Пенсионерам повысят специальные доплаты: кто получит больше и на сколько Елена ГалицкаяВ ближайшие месяцы пенсионеров в России ожидает перерасчёт выплат и доплат к пенсиям, что станет значимым шагом в улучшении материального положения пожилых людей.
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