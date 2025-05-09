Пенсионерам повысят специальные доплаты: кто получит больше и на сколько Елена ГалицкаяВ ближайшие месяцы пенсионеров в России ожидает перерасчёт выплат и доплат к пенсиям, что станет значимым шагом в улучшении материального положения пожилых людей.