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Закон и Порядок

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Bloomberg сообщвет о возвращении бизнесменами активов в Россию

Bloomberg сообщвет о возвращении бизнесменами активов в Россию

Bloomberg: состоятельные россияне начали возвращать активы из-за рубежа в Россию На фоне санкций некоторые богатейшие предприниматели ищут способы сохранить свои активы на Западе, другие перемещают их в дружественные страны, а третьи, которых большинство, возвращают в РоссиюФото: Warren Little / Getty Images Богатые россияне на фоне санкций и других ограничений из-за военных действий на Украине, столкнулись с проблемой управления семейными активами за рубежом и передачей их по наследству, пишет Bloomberg.

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