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Украинских военных отправили в бой без оружия и радиосвязи

Украинских военных отправили в бой без оружия и радиосвязи

  Украинские военные заявили, что командование использует их как «пушечное мясо» Telegram / The_Wrong_Side Украинские военные пожаловались президенту страны Владимиру  Украинские военные заявили, что командование использует их как «пушечное мясо» Telegram / The_Wrong_Side Украинские военные пожаловались президенту страны Владимиру Зеленскому, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило их в бой без вооружения и радиосвязи, обращение опубликовано в Telegram-канале «Изнанка».

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