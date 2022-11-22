Украинских военных отправили в бой без оружия и радиосвязи

Украинские военные заявили, что командование использует их как «пушечное мясо» Telegram / The_Wrong_Side Украинские военные пожаловались президенту страны Владимиру Украинские военные заявили, что командование использует их как «пушечное мясо» Telegram / The_Wrong_Side Украинские военные пожаловались президенту страны Владимиру Зеленскому, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило их в бой без вооружения и радиосвязи, обращение опубликовано в Telegram-канале «Изнанка».