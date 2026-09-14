Спустя месяц названа причина смерти актрисы Хайден Панеттьери

Поклонники по всему миру были шокированы внезапной смертью Хайден Панеттьери. Актрисе было всего 36 лет.
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