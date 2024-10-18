В России запретили производство трех видов продукции ПЭТ

Распоряжение подписал Михаил Мишустин Производство ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности (кроме бутылок голубого, белого, зеленого и коричневого цветов, а также бесцветных), многослойных ПЭТ-бутылкок и ПЭТ-упаковок с этикетками из поливинилхлорида (за исключением термоусадочной этикетки) будет запрещено с 1 сентября следующего года.