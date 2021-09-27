Новая нефтебаза на Руднике: как открытие топливного терминала повлияет на Тагил?

Комплекс возвели на месте нефтебазы 1937 года постройки. Инвестиции в реконструкцию превысили 8 млрд рублей, а сам объект стал вторым в стране по уникальности оборудования — еще один объект такого уровня находится только в Ленинградской области.
Комплекс возвели на месте нефтебазы 1937 года постройки. Инвестиции в реконструкцию превысили 8 млрд рублей, а сам объект стал вторым в стране по уникальности оборудования — еще один объект такого уровня находится только в Ленинградской области.
Свежие комментарии