tagilcity

203 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Практически во все квартиры, аферисты, понапрописывали черти кого, а сколько уже переоформлено в собств...На выборах свердл...
  • GISMbICH
    Ну и заголовки у вас!!! Есть же буква "ё". "Ё", блин!!!! -Есть такая буква, с_ка...Повешенная собака...
  • Sergej Kostin
    Чего только не бывает на выборах и сколько еще интересных дат и событий есть, жаль что выборы короткие, а то бы еще ч...Новую выплату в 5...

Новая нефтебаза на Руднике: как открытие топливного терминала повлияет на Тагил?

Новая нефтебаза на Руднике: как открытие топливного терминала повлияет на Тагил?

Комплекс возвели на месте нефтебазы 1937 года постройки. Инвестиции в реконструкцию превысили 8 млрд рублей, а сам объект стал вторым в стране по уникальности оборудования — еще один объект такого уровня находится только в Ленинградской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх