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Bloomberg: Украина рушит доверие между Восточной и Западной Европой

Страны Восточной Европы постепенно утрачивают доверие к государствам Западной Европы, так как по их мнению, "не прислушиваются" к нуждам украинского руководства на фоне якобы существующей угрозы со стороны России, сообщило в субботу, 24 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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