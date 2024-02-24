Bloomberg: Украина рушит доверие между Восточной и Западной Европой

Страны Восточной Европы постепенно утрачивают доверие к государствам Западной Европы, так как по их мнению, "не прислушиваются" к нуждам украинского руководства на фоне якобы существующей угрозы со стороны России, сообщило в субботу, 24 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.