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Россиянам рассказали о сроках хранения оливье

Россиянам рассказали о сроках хранения оливье

Cалат оливье можно хранить 18-20 часов при соблюдении температурных условий. Об этом рассказала RT заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

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