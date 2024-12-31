Россиянам рассказали о сроках хранения оливье

Cалат оливье можно хранить 18-20 часов при соблюдении температурных условий. Об этом рассказала RT заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии