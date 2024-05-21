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Тульскую область ночью может накрыть ненастье из-за надвигающейся грозы

Тульскую область ночью может накрыть ненастье из-за надвигающейся грозы

По данным Тульского гидрометцентра на территории области ночью может быть гроза. Спасатели напоминают, что при грозе следует соблюдать правила безопасности, так как это природное явление может быть смертельно опасным.

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