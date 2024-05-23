Стали ли Агата Муцениеце и Иван Чуйков парой?

На прошедшей XIII Российской музыкальной премии телеканала "Россия".TV " появились подозрения о возможном романе между ведущими Агатой Муценицей и Иваном Чуйковым после того, как они показали свои отношения на церемонии награждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии