Сегодня ночью в Омске полностью закроют для движения мост у Телецентра. Он будет недоступен для транспорта с 00:00 до 05:00 5 января.
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Сегодня ночью в Омске полностью закроют для движения мост у Телецентра. Он будет недоступен для транспорта с 00:00 до 05:00 5 января.