Здоровье>АСПИРИН + БЕЛОК = ЛАСТИК ОТ МОРЩИН!

АСПИРИН + БЕЛОК = ЛАСТИК ОТ МОРЩИН Мир уже давно сошел с ума по этому рецепту, а вы всё еще тратитесь на дорогущие пилинги? Остановитесь! Сейчас я расскажу, почему это средство считается настоящим ластиком для пор, морщин и высыпаний.
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