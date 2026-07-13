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Вести Севастополь

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Качество морской воды и грунта оценили в Крыму и Севастополе

Качество морской воды и грунта оценили в Крыму и Севастополе

Специалисты исследовали морскую воду и песок на Крымском полуострове.Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю провели большое исследование качества морской воды и песка на полуострове.

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