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В Госдуме заявили, что Зеленский расписался в нежелании мира для Украины

В Госдуме заявили, что Зеленский расписался в нежелании мира для Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением Владимир Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть мир Украине.

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ЛС
Лидия Санникова
Только капитуляция, и отмена искусственной территории..
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