Мишустина призвали сдержать рост цен на продукты и тарифы ЖКХ

С инициативой выступил Сергей Миронов Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой поручить Минсельхозу РФ подготовить меры по сдерживанию цен на продовольственные товары, пишет ТАСС.