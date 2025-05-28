Мишустина призвали сдержать рост цен на продукты и тарифы ЖКХ

С инициативой выступил Сергей Миронов Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой поручить Минсельхозу РФ подготовить меры по сдерживанию цен на продовольственные товары, пишет ТАСС.
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