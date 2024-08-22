В Курске, Железногорске и Курчатове установят более 70 железобетонных укрытий

Установка железобетонных укрытий в Курске и Железногорске уже начата, Курчатов – на очереди.Из-за массированных атак ВСУ, которым подвергаются гражданские объекты и мирные жители Курской области, оперштаб решил установить железобетонные укрытия.
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