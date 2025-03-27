С 1 сентября изменятся правила проведения медосвидетельствования водителей

С 1 сентября в России изменятся правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Соответствующий проект Минздрава РФ опубликован 27 марта на портале нормативных правовых актов, пишут "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии