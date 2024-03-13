Красный Полумесяц: 14 сотрудников оказались в заложниках у Израиля

Пресс-служба действующего на территории PRCS поделилась сведениями о том, что 14 состоящих в организации граждан, которые выполняли гуманитарные задачи на территории сектора Газа, оказались пленены израильскими войсками.
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