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Царьград

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Экс-боевику из Украины вынесли приговор в 18 лет за участие в террористах

Экс-боевику из Украины вынесли приговор в 18 лет за участие в террористах

В Луганской Народной Республике экс-боевику украинского батальона "Айдар" вынесен приговор на 18 лет лишения свободы.

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