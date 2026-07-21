Кусок металла почти выбил глаз рязанцу, врачи ОКБ имени Семашко сохранили зрение

Мужчина резал металл, отлетевший кусок попал ему в глаз. Когда пострадавшего экстренно доставили в больницу, он практически ничего не видел - было диагностировано проникающее ранение с повреждениями и кровоизлиянием.
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