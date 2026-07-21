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62ИНФО | Новости Рязани

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Кусок металла почти выбил глаз рязанцу, врачи ОКБ имени Семашко сохранили зрение

Кусок металла почти выбил глаз рязанцу, врачи ОКБ имени Семашко сохранили зрение

Мужчина резал металл, отлетевший кусок попал ему в глаз. Когда пострадавшего экстренно доставили в больницу, он практически ничего не видел - было диагностировано проникающее ранение с повреждениями и кровоизлиянием.

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