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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанатам «Хетафе» запретили показывать на матче с «Барсой» баннер «потолок зарплат не для тех, кто подкупает судей»

«Хетафе» принимает «блауграну» в 20-м туре Ла Лиги (1:1, перерыв).  Болельщики хозяев планировали вывесить баннер с надписью «потолок зарплат не для тех, кто подкупает судей».

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